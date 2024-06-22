Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня для всех знаков зодиака

Удачная неделя для очень многих вещей, особенно для важных дел. Если что-то давно не получалось, скорее всего, на этой неделе получится. Хорошо заниматься планированием, знакомиться с нужными людьми, проходить собеседования, сдавать экзамены, да и в целом полезно будет посвятить время учебе.

А в конце недели становится ретроградным Сатурн, и это событие призывает нас вернуться к давним делам и исправлению старых ошибок.

Что еще ждет каждый из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Рак

Уделите максимальное время бытовым вопросам, созданию уюта и комфортной атмосферы. А людей из прошлого гоните в шею – они с тех пор ничуть не изменились.

Любовь

Вы будете так заняты работой и своими делами, что вам станет не до любви и близких людей. Постарайтесь найти для них хоть минутку, им как никогда нужна ваша забота.

Финансы

Никаких долгов, кредитов и импульсивных покупок. Сейчас нужно не тратить деньги, а ковать благосостояние, тем более неделя благоприятна для зарабатывания.

Здоровье

Можно заниматься собой и своим внешним видом – сходить на массаж, записаться в спортзал, посетить спа.

Овен

Овнов ждет самый настоящий бег с препятствиями. Что бы вы ни делали – все время какие-то преграды будут возникать на вашем пути. Однако не спешите паниковать. Ваш острый и изворотливый ум – гарант того, что вы выкрутитесь из любой ситуации. Ну и постарайтесь ни с кем не ссориться и всю неделю выходить заранее.

Телец

Неделя крайне активная, предстоит много хлопот и суеты. Ничего не откладывайте на потом, делайте все здесь и сейчас. Пока вы на этой волне кипучей энергии, у вас все получится, особенно вы будете успешны в профессиональной сфере. Еще на этой неделе нужно заниматься своим здоровьем и отказаться от вредных привычек.

Близнецы

Вообще-то Близнецы любят все новенькое и свежее, но на этой неделе ко всему этому нужно относиться с большой осторожностью. И в первую очередь это касается новых проектов и предложений по работе, а также новых знакомств. Все это может изрядно подмочить вам репутацию. Так что больше общайтесь с близкими, а новое пока отложите.

Лев

Даже самые простые задачи на этой неделе будут требовать такого количества сил и времени, что диву даешься. Но не опускайте рук, это все временное явление. Обратите внимание на свое окружение – пора вычислить того, кто постоянно сует вам палки в колеса, и изгнать его с позором.

Дева

Вы распланировали свою жизнь на месяцы вперед и следуете плану. Вот только окружающие, как выяснилось, на это не очень-то способны. Не будьте к ним слишком строги. На неделе вас ждет большое количество общения и переговоров, итогом станут весьма выгодные сделки.

Весы

Кому-то в вашем окружении нужна помощь, не игнорируйте это, помогите человеку и словом, и делом. А сами чужих советов на этой неделе не слушайте – все важные решения сейчас нужно принимать самостоятельно. И постарайтесь быть посдержаннее – излишняя эмоциональность может испортить вам все дело.

Скорпион

Как говорится, кто понял жизнь – тот не спешит. На этой неделе торопиться не стоит, вам предстоит принимать ответственные решения, которые требуют вдумчивости. Причем в немалой степени вам нужно будет полагаться на собственную интуицию, она вас не подведет.

Стрелец

Болтун – находка для шпиона. Следите за языком и не болтайте лишнего, не посвящайте никого в свои планы – вам могут помешать. И уж тем более воздержитесь от вранья – вас выведут на чистую воду гораздо быстрее, чем вы получите от этой лжи какую-то выгоду. Зато неделя хороша для новых начинаний и заведения полезных связей.

Козерог

Неделя пойдет не по плану, слишком уж много новых вводных будет возникать в каждом деле. Но это и неплохо, иногда полезно поимпровизировать. Чем заниматься не надо – так это самокопанием и перебиранием ошибок прошлого. Что было – то прошло, просто учтите на будущее, как делать не надо, и отпустите себе грехи.

Водолей

Водолеи могут обнаружить, что не все вокруг такие белые и пушистые, как хотелось бы, некоторые могут и в душу плюнуть. Это, конечно, очень грустно, однако это не значит, что нужно от всех закрыться. Просто будьте внимательнее и не открывайте сокровенное каждому встречному.

Рыбы

Очень велика вероятность, что вы окажетесь перед сложным выбором, где при любом исходе вы можете оказаться в проигрыше. Не бойтесь просить поддержки у близких, ведь когда вы вместе, любые проблемы и трудности преодолимы. А что касается вредных привычек – самое время их бросить.