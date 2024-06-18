18 июня — день неожиданностей: астропрогноз поможет вам пережить это фееричное время

Ведический астролог Анна Дудчик поведала Teleprogramma.pro, что случится 18 июня. Это не самое простое время для некоторых людей, однако оно может стать очень счастливым, если прислушаться к астропрогнозу.

18 июня нужно быть готовым к неожиданностям. До обеда лучше не планировать ничего важного. Пусть этот период пройдет под знаком непредсказуемости. Лучше заняться спортом, повседневными делами, общением, поездками.

Но после 13:26 все изменится. Энергия дня сменится, и это будет идеальное время для активных действий. Все ваши задумки и планы могут быть реализованы. В этот период успех будет сопутствовать вам во всем. Отличный день для сделок с недвижимостью и автомобилями!