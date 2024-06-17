Что обязательно нужно сделать 17 июня: будут деньги, счастье, любовь и благость — астрологический прогноз

Ведический астролог Татьяна Забелло предупредила читателей Teleprogramma.pro о том, что в понедельник, 17 июня, до 11:20 люди будут испытывать влияние неблагоприятной астрологической йоги (сочетание).

С 11:20 покровителями дня будут Вайю (бог ветра) и Сарасвати (богиня речи и искусств). Символ дня — «Росток».

Чтобы день сложился наиболее благоприятным образом и мы смогли почувствовать на себе его добрые энергии и дальше, астролог рекомендовала заняться в понедельник подходящей для него деятельностью.

В частности, благоприятными делами будут считаться: реклама (распространение), приобретение автомобилей, помпезная и шоу-деятельность, зачатие, искусство, начало обучения (особенно языки), уход за растениями (посадка, пересадка), бизнес-активности (расширение, рост).

Категорически не рекомендуется брать кредит.