17 июня — особенный день по ведической астрологии: благость высших сил гарантирована

17 июня — особенный день в ведической астрологии, Экадаши. Об этом сайту Teleprogramma.pro рассказала ведический астролог Анна Дудчик .

По словам эксперта, он наступает два раза в месяц на 11-е лунные сутки растущей либо убывающей Луны.

«В этот день принято очищать себя всеми возможными способами: ограничивать себя в еде, убираться в доме, очищать тело и мысли. Считается, что так мы становимся ближе к высшим силам и они начинают нам помогать во всех начинаниях», — поведала астролог.

В остальном день будет очень подвижным, творческим, эмоциональным. Людям предстоит совершить много перемещений и действий.

«Но не советую принимать важных решений в этот день, мы можем быть слишком эмоциональными. Все важные и сложные дела нужно закончить до 11:20, после этого в день ворвется некоторый хаос», — сказала Анна Дудчик.