Вперед к цели: кому из знаков зодиака удастся преодолеть все преграды 17 июня

Галина Янко назвала 17 июня удачным днем.

Овны

Сегодня ваше внимание будет сосредоточено на семейных делах или на личных отношениях. Луна в вашем четвертом доме призывает вас уделить время близким. Возможно, вы столкнетесь с ситуацией, требующей вашего решения, и ваша эмоциональная поддержка окажется неоценимой. Используйте это время для укрепления связи с теми, кого вы любите.

Львы

Под влиянием Марса ваша энергия будет на высоте и вы почувствуете прилив сил. Это отличное время для начала нового проекта или для завершения старого. Ваша целеустремленность и решительность помогут вам справиться с любыми преградами на пути к цели. В социальной сфере вы будете притягательны и сможете легко находить общий язык с окружающими.

Скорпионы

Вы можете почувствовать необходимость углубиться в самоанализ. Юпитер в вашем восьмом доме подталкивает вас к разбору ваших внутренних переживаний и скрытых мотивов. Это благоприятное время для личных трансформаций и избавления от всего, что больше не служит вашему благополучию. Обратите внимание на сны и интуитивные подсказки — они могут быть весьма полезны.