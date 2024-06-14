Почему 14 июня мужчины обязательно должны побаловать своих женщин: астрологический прогноз

Ведический астролог Анна Дудчик явно порадует своим астрологическим прогнозом на 14 июня прекрасную половину человечества.

Дело в том, что эксперт рекомендовала женщинам в пятницу баловать себя. А мужчинам — баловать дам. Если не отказать себе в маленьких и больших удовольствиях, то все причастные к этому приятному процессу будут отблагодарены Вселенной!

Очень хорошо в эту пятницу выйти в свет, приятно пообщаться, сделать косметические и оздоровительные процедуры.

Но не стоит сильно зацикливаться на себе, хотя такое желание появится у многих. Действуйте во благо себе, но не во вред окружающим, рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог.