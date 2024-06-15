Что обязательно нужно сделать 15 июня, чтобы стать счастливым: астрологический прогноз Анны Дудчик

На 9-й день растущей Луны, а именно 15 июня, не нужно планировать никаких важных дел, сказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик . Также не стоит запускать серьезные проекты.

А вот расслабляться и отдыхать крайне важно в субботу, уверена эксперт. Позаботьтесь 15 июня о восстановлении своих сил, скоро они вам пригодятся. Также очень полезно в субботу сделать какое-то благое дело, пожертвовать кому-то деньги или хорошие вещи, посетить церковь, помолиться о себе, своих близких, всем человечестве.

И обязательно обратите внимание на людей, которые рядом с вами, поддерживают вас, являются вам родственниками и друзьями. Настало время благодарности. Пообщайтесь с ними, спросите, как у них дела, и протяните им руку помощи, если требуется.