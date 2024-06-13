14 июня каждый из нас ощутит на себе благость Вселенной: вас ждет великое и прекрасное

Прогноз поможет выстроить день правильно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Главное в этот день — правильно направить энергии космоса.

Обязательно воспользуйтесь преимуществами 14 июня, это очень хороший день, если верно понять его и распределить энергии Вселенной.

Разобраться в том, как это сделать правильно, помогла сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

По словам эксперта, в пятницу будет 8–9-й день растущей Луны, поэтому каждый из нас в полной мере сможет проявить себя и достичь успеха. Также именно в последний рабочий день этой недели люди смогут принять правильное решение по важному для них вопросу.

Вместе с тем у многих появится некоторая зацикленность на собственных интересах, не допускайте этого! Постарайтесь избавиться от эгоизма, и Вселенная с лихвой отблагодарит вас за это.

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