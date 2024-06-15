Что нас ждет в ближайшие три месяца - прогнозы от известных астрологов

Не откладывай на август то, что можно сделать в июне

С 5 по 28 августа - период ретроградного Меркурия. Вот и астролог Инна Любимова советует успеть сделать все важные дела до августа.

- Июнь подходит для большого количества дел: расширить круг знакомств, пройти новое обучение, устроить личную жизнь, продвинуться по карьерной лестнице. Главное, ловите момент, ведь уже в конце июля начнется шлейф ретроградного Меркурия. Поэтому не откладывайте лето на завтра. Планируйте свои дела в соответствии с ритмом планет, чтобы заручиться поддержкой неба и быстрее прийти к поставленным целям.

Астролог Светлана Драган предупреждает: «Август может создать экономические сложности».

Астролог Василиса Володина распределила список дел на лето так: «Первая и последняя недели июня прекрасны для планирования всех важных дел. Первые десять дней июля подходят для решения личных и любовных вопросов, надо учитывать, что женщины в этот период влиятельнее и органичнее, чем мужчины. С 15 по 18 июля - дни озарений и любой активности, в том числе физической: подходят для дел, где нужно поднажать, подсобраться, для задач, требующих большого вложения физических сил, хорошее время для финансовых дел.

С 26 по 31 июля - хорошие дни для занятий рутинными делами, связанными с упорядочением чего-то (документы и т. п.). С 1 по 4 августа - период хорош для умения найти ресурс под свои задачи. С 5 августа Меркурий поворачивается в очередную ретроградность, и итоги ресурсных вливаний откладываются на сентябрь. Август подходит, чтобы отдыхать, а не тратить нервные клетки. Август - то время, на которое не стоит планировать значимые дела. А также дела, связанные с большой степенью риска. Есть отдельные персоны, у которых все будет удаваться и в это время, но для большинства июнь и июль будут более удачными для больших дел и свершений».

Кредит брать нельзя отдать

Астролог Вера Хубелашвили просчитала подсказки для планирования повседневных дел.

Дни устранения - 12, 24 июня.

Можно: делать уборку, навести порядок в документах, увольняться, избавляться от ненужных вещей и вредных привычек, заканчивать отношения.

Нельзя: начинать новый бизнес или новые проекты, начинать путешествие, знакомиться, переезжать, менять работу, устраиваться на работу, начинать отношения.

Дни разрушения - 17, 29 июня.

Можно: разбирать строения, удалять образования с кожи, лечить хронические заболевания, устанавливать личные границы, заканчивать давно изжившие себя отношения.

Нельзя: начинать путешествие, устраиваться на работу, начинать бизнес, брать кредит.

Дни наполнения - 13, 25 июня.

Можно: открывать новый проект, бизнес, покупать новую мебель и технику, собирать долги, начинать обучение.

Нельзя: ссориться и выяснять отношения, расставаться, брать кредит, начинать судебные процессы.

Дни успеха - 19 июня.

Можно: открывать бизнес, устраиваться на работу, путешествовать, переезжать, выходить замуж, проводить переговоры, подписывать документы, начинать лечение или диету.

Нельзя: начинать судебные разбирательства, конфликтовать, решать юридические проблемы.

Июнь - начало всех начал

Астролог Тамара Глоба сообщила, что июнь 2024 года - самый важный месяц лета.

- События и начинания июня распространяют свое влияние на последующие 9 лет. В нашу жизнь с этим месяцем войдут новые возможности: они касаются близких связей, дружеских отношений, начинаний в разных сферах, вопросов финансов, обучения. События июня откроют новые перспективы. Прекрасный период для начала обучения и для молодежи, и для людей постарше.

Особый день

В день летнего солнцестояния (20 июня) астролог Тамара Глоба советует быть внимательными. С особым вниманием позаботиться о близких, это период единения с семьей. Уделить особое внимание укреплению домашнего очага: много заниматься делами членов семьи. Необходимо встретить Солнце, набраться энергии на период, последующий до осеннего равноденствия. Это время, которое может дать человеку большую активность.

Также существует много примет и поверий насчет этого самого длинного светового дня с самой короткой ночью года. Если встретить рассвет в день солнцестояния, то это даст силы и укрепит здоровье на грядущий год, а еще убережет от невзгод. В этот день можно с надеждой формулировать заветные желания и намечать главные цели на год.

Лунный календарь стрижек

Благоприятные дни для похода в парикмахерскую: