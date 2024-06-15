Что нельзя делать в субботу, 15 июня: не проклинайте сами себя, лучше отдохните

15 июня, в субботу, будет 9-й день растущей Луны, об этом рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

Не стоит в субботу делать важные дела и запускать серьезные проекты: ничем хорошим это не закончится. У вас выходной день, и используйте его по назначению! Расслабьтесь, восстановите силы.

Можно заняться приятными и простыми домашними делами, религиозными практиками. Сходите в храм, помолитесь о добре и мире, займитесь садом, огородом, пересадите комнатные цветы и приготовьте что-то вкусненькое для себя любимых и своих близких. Так вы приманите в свой дом позитивную энергию.

Также астролог рекомендовала уделить время своим близким, по возможности помочь чем-то, заняться благотворительностью, 15 июня как никогда в действии поговорка: «Не оскудеет рука дающего».

Также рекомендуются все виды водных процедур, например баня или спа, массаж.