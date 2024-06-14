Пора расставить точки над «i»: какие знаки зодиака смогут изменить свою жизнь с 14 июня

Галина Янко назвала 14 июня важным днем.

Козероги

Не намечайте самые важные проекты на данные сутки, а, напротив, займитесь подведением итогов. В результате такого поведения вы можете обнаружить, что прикладывали недостаточно усилий для получения желаемого эффекта, поэтому вам полезно изменить привычную модель действий и отказаться от излишнего консерватизма.

Весы

На личном горизонте у вас будет складываться сложная ситуация, которая поставит перед сложным выбором. Не бойтесь расставить все точки над «i» и задеть чувства других, ведь на кону стоит ваше личное счастье.