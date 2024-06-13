Кому из знаков зодиака можно расслабиться, а кто ринется в бой с 13 июня

Галина Янко назвала 13 июня сложным днем.

Наступает довольно сложный период, когда на поверхность внезапно всплывут старые дела, требующие доработки. В это время велика вероятность столкновения с неприятными для себя людьми, возникновение конфликтов и недоразумений.

Девы и Скорпионы

Сегодня лучше отложить выяснения отношений с коллегами и друзьями и посвятить время отдыху, например, отправиться в небольшое путешествие.

Водолеи и Тельцы

А вот вам не стоит окунаться в расслабляющую атмосферу с головой, чтобы не потерять боевой дух, который пригодится для выполнения бытовых задач.