Кому из знаков зодиака можно расслабиться, а кто ринется в бой с 13 июня

Фото: freepik.com

Астролог Галина Янко представила прогноз на четверг.

Галина Янко назвала 13 июня сложным днем.

Наступает довольно сложный период, когда на поверхность внезапно всплывут старые дела, требующие доработки. В это время велика вероятность столкновения с неприятными для себя людьми, возникновение конфликтов и недоразумений. 

Девы и Скорпионы

Сегодня лучше отложить выяснения отношений с коллегами и друзьями и посвятить время отдыху, например, отправиться в небольшое путешествие. 

Водолеи и Тельцы 

А вот вам не стоит окунаться в расслабляющую атмосферу с головой, чтобы не потерять боевой дух, который пригодится для выполнения бытовых задач.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также