12 июня потрясет многих — люди, терпите! Очень мощный заряд энергии власти

12 июня обещает быть днем, когда энергия власти будет особенно сильна. Это день, когда лидеры, руководители и начальники будут особенно заметны, сказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

В среду крайне важно помнить об уважении к другим людям и не переступать границы, чтобы избежать гордыни и высокомерия, предупредила эксперт.

В этот день особенно благоприятно общение с родственниками и поминание предков, а также уход за волосами, зубами и растениями. День также подходит для сделок с недвижимостью и для бизнеса. Так что используйте непростую энергию дня в свою пользу и наслаждайтесь жизнью!