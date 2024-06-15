Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня для всех знаков зодиака

Семь раз отмерь – один раз отрежь. Именно этим принципом нужно руководствоваться на этой неделе. Потому что мнение мы можем менять по сто раз на дню, а в таких условиях принять правильное решение будет сложновато.

Так что не даем нашим эмоциям нами управлять и концентрируемся на самом главном – том деле, которым мы занимаемся. Это не даст нам распыляться и отвлекаться на ненужные мысли.

Кроме того, неделя подходит для творческой деятельности, обучения и отдыха.

Teleprogramma.pro расскажет, какие особенности принесет неделя каждому из знаков зодиака. Прогноз от астролога Евгении Ан .

Близнецы

Если какое-то дело идет со скрипом, не нужно сразу его бросать. Подумайте, насколько вам это важно, и если важно – не останавливайтесь, это лишь временные трудности.

Любовь

Неделя довольно удачна для всего: и для новых знакомств, и для укрепления имеющихся отношений, и для расставания, если вы понимаете, что дальше вам с этим человеком не по пути.

Финансы

Очень захочется тратить деньги. Однако если вы успеете задуматься перед покупкой, выяснится, что вам все это и не надо. Так что когда в ваших руках деньги – задумывайтесь почаще.

Здоровье

А если уж совсем невмоготу и деньги жгут вам карман – вложите их в свое здоровье. Это будет самое лучшее вложение средств.

Овен

Секрет успеха Овнов на этой неделе – не ругаться с начальством. Да, вас могут критиковать, тыкать носом и не прислушиваться к вашему мнению. Отнеситесь к этому философски и не принимайте близко к сердцу. У вас полно забот, занимайтесь делом, и все у вас получится. А руководство пусть себе ворчит.

Телец

Тельцам не стоит посвящать в подробности своей жизни посторонних, и уж тем более не стоит хвастаться. Вам не нужны завистники и злые языки, они могут вам испортить и настроение, и жизнь. Зато можно вместо болтовни заниматься спортом, расхламлением и наведением порядка в жизни. И полезно, и приятно.

Рак

Раки, пришло время расти над собой. Учиться, повышать квалификацию, поступать на курсы, ходить на мастер-классы. Сейчас вы должны быть на голову выше всех в своем деле. А кроме того, на этой неделе вам положиться особо не на кого. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам.

Лев

Львам на этой неделе нужно хорошенько потрудиться, а отдохнете и поленитесь как-нибудь в другой раз. Также хорошо браться за что-то новое, особенно когда дело касается учебы. А еще вы получите новость, которая предвещает перемены. Не волнуйтесь, это будут перемены к лучшему.

Дева

Девам пришла пора пересмотреть свои взгляды, особенно в той области, что касается зарабатывания денег. Если вы хорошо подумаете, то сможете понять, как зарабатывать больше и при этом не сходить с ума от переутомления. Возможно, вы даже решите сменить сферу деятельности.

Весы

Если у вас не просили совета – лучше пройдите мимо и промолчите, иначе останетесь виноватыми в вопросе, который вас в общем-то и не касался. Но если о помощи действительно просят – не отказывайте. И берегите себя и свою нервную систему и больше отдыхайте.

Скорпион

Прекрасная неделя предстоит Скорпионам. И лучше всего она подходит для отдыха, путешествий, поездок и прогулок. В делах вам тоже сопутствует удача. Кстати, это хорошее время для мечтаний и загадывания желаний – Вселенная вас любит и даст все возможности для их реализации.

Стрелец

Самые лучшие идеи Стрельцам будут приходить в дороге. Неделя обещает пройти в поездках и командировках, которые откроют вам очень многие двери. Возможно, что домой вы вернетесь, заведя новые полезные знакомства и получив новые перспективные проекты и всевозможные «плюшки».

Козерог

Удачное время для поиска и смены работы. Если вы уже давно подыскиваете хорошее место, очень может быть, что вы его найдете на этой неделе. Главное, не подпускайте никого слишком близко, очень уж много вокруг вас крутится сомнительных личностей. Но и на открытый конфликт не идите, оставайтесь безупречными и дипломатичными.

Водолей

Водолеи будут обворожительны настолько, что никто не сможет вам противостоять. Вас заметит руководство, возможно, вам предложат повышение. Да, это будет связано с расширением круга обязанностей и некоторыми неудобствами, но если вы не боитесь трудностей, оно того стоит.

Рыбы

Если кто-то злой и агрессивный – это его личные проблемы, оставьте человека беситься в одиночестве и не включайтесь в его эмоциональные перепады. У вас и без того есть чем заняться. Например, неделя очень хороша для творчества, для неординарного подхода к рутинным задачам. Вас посетит вдохновение – не растрачивайте его попусту.