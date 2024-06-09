Не надо порывов, ярких действий или заявлений: астролог Володина с ценным советом о том, как вести себя 9 июня — и будет вам счастье

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале дала прогноз на наступившее воскресенье, 9 июня.

Она дала рекомендации по поводу того, как вести себя в этот день, чтобы он сложился удачным. По словам Василисы Володиной, в наступившие сутки нужно проявлять тактичность, ласку и терпение. И тогда будет вам счастье.

Девизом этого дня Василиса Володина назвала поговорку о ласковом теленке, который «сосет двух маток». Как отметила эксперт, эта фраза очень хорошо отражает смысл наступившего периода.

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