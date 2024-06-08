Бойтесь середины июня: уже с 11-го числа начнется поток неприятностей — читайте астропрогноз Бельской

Астролог Юлия Бельская эксклюзивно для издания Teleprogramma.pro рассказала, что ждет людей в июне. Обязательно вчитайтесь в прогноз, чтобы в вашей жизни не было неприятных сюрпризов.

Многие уже ощутили, что июнь начался с приятных энергий. Дела на работе и в любви шли довольно хорошо, начинаниям Вселенная способствовала. Однако воспользоваться этой энергией нужно уже поспешить. Ближе к 10-му числу на пути людей начнут появляться различные препятствия, а с 11 июня они усилятся еще больше.

С 11 по 20 июня начнется конфликтное время, нехорошее для отношений, заключения сделок и путешествий. Не ведите в этот период серьезные переговоры и не занимайтесь решением важных финансовых вопросов. Исход вряд ли вас порадует.

Однако в третьей декаде июня все встанет на свои места. И с 21 июня жизнь, которая вроде бы начнет давать трещину, вновь будет радовать красками и счастливыми эмоциями.