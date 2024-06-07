7 июня — день любви и отношений: наслаждаемся и улыбаемся

Ведический астролог Анна Дудчик обещает нам 7 июня отличный день! Ловите энергию Вселенной и наслаждайтесь!

Пятница станет отличным временем для свиданий и других коммуникаций с представителями противоположного пола. Обязательно воспользуйтесь моментом и скажите партнеру важные слова, которые хотели давно озвучить. Он откликнется с благодарностью.

В отношениях с семьей и друзьями тоже будет тишь и благодать. Непременно устройте праздничные посиделки или закатите вечеринку. Энергия космоса поможет провести ее на ура.

Важные дела астролог рекомендовала закончить до 17:12. Загадайте днем желание и поставьте цели. Им суждено исполниться.