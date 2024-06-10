Тяжелый понедельник нипочем: эти два знака смогут свернуть горы с 10 июня

Галина Янко назвала 10 июня благоприятным днем для большинства знаков.

После закончившейся напряженной недели, осложненной в результате парада шести планет, наступает благоприятный и, что крайне важно, относительно спокойный период.

Большинству знаков всего за эти сутки удастся решить много важных задач, несмотря на известную мудрость о «тяжелом понедельнике».

Отчасти такому успеху поспособствует Луна в знаке Льва, которая поможет как представителям своего зодиака, так и остальным подопечным огненной стихии.

Овны и Стрельцы

Не удивляйтесь, если в указанный день вы сможете прийти к ощутимым достижениям.