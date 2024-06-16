Всерьез и надолго: этот знак зодиака 16 июня встретит любовь на всю жизнь

Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, у какого знака зодиака в воскресенье, 16 июня, есть большой шанс встретить свою настоящую любовь.

Она отметила, что день в целом будет хорошим для Раков, Овнов и Скорпионов. У Скорпионов и Водолеев 16 июня могут начаться какие-то романтические отношения.

Что касается судьбоносной встречи, то звезды ее сулят лишь представителям одного знака зодиака. Это Овны.

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Согласно астропрогнозу, они могут в этот день встретить свою вторую половинку и эти отношения будут серьезными и на всю жизнь, отметила Савельева.