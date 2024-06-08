8 июня не верьте сами себе — очень необычный день: постарайтесь подготовиться

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , 8 июня будет сложным и непростым днем. Не стоит возлагать на него надежд и планировать на субботу нечто важное.

В этот день люди испытают энергии хаоса, которые могут их смутить и запутать. Разум будет замутнен и затуманен. Поэтому не стоит доверять даже собственным чувствам. Не нужно принимать серьезных решений. Когда пройдет время, вы будете сами удивляться своим поступкам в этот день и с трудом верить, что решили совершить тот или иной поступок.

Лучше посвятите это время отдыху, прогулкам и самым простым бытовым делам, без построения планов и выполнения важных задач.