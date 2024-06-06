Готовится что-то страшное: с 6 по 13 июня людям будет крайне тяжело — астролог Бельская

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская, июнь в целом для многих окажется благоприятным месяцем. Однако с 6 июня ситуация изменится. И продлится около недели — до 13 июня.

«С 6–13 июня начнут сгущаться тучи над головой — на небе будет наблюдаться четыре конфликтных аспекта, поэтому могут появиться много препятствий», — сказала астролог.

Обязательно учтите этот момент и не планируйте ничего важного на данный период времени. Лучше дождитесь более благоприятного времени.

А пока настроение будет спорным, постарайтесь заняться простыми домашними делами, посвятите время красоте и отдыху.