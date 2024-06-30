Тельцы сдвинут дело с мертвой точки, Весы вовлекутся в конфликты, а Львам пора подвести итоги: гороскоп на 30 июня

Астролог Марина Шумкина в беседе с Teleprogramma.pro дала прогноз на воскресенье, 30 июня, для четырех знаков зодиака: Тельцов, Рыб, Весов и Львов.

Тельцы

День для них удачный. Хорошие возможности могут появиться с самого утра. Поэтому уже утром сформулируйте самому себе намерение, запишите его. В этот день могут быть очень интересные ситуации, которые помогут сдвинуть с мертвой точки «затянутое» дело, появятся новые ресурсы, которые не ожидали.

Рыбы

Для представителей этого знака зодиака 30 июня тоже день удачный. Но им нужно будет приложить усилия для того, чтобы удача не была мимолетной, то есть «поймать жар-птицу за хвост», когда в нужное время ты оказываешься в нужном месте.

Весы

Воскресенье достаточно напряженный день, когда могут быть конфликты с людьми и противоречия в сферах жизни. Например, нужно сделать в одно и то же время важные дела, связанные и с личной жизнью, и с работой.

Львы

Спокойный и стабильный день, когда можно подвести определенные итоги, ведь у Львов скоро начнется их личный год. Хороший день, когда просто можно наслаждаться жизнью.