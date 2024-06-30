Конфликты на работе и проблемы в личной жизни: кого подстерегают опасности 30 июня — астропрогноз

Астролог Марина Шумкина рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, каким знакам зодиака необходимо проявить особую осторожность в воскресенье, 30 июня.

В этом день нужно быть особенно аккуратными и осторожными тем, кто рожден под знаком Козерога.

Транзитное Солнце 30 июня будет находиться напротив Солнца в их натальной карте. Поэтому могут быть напряженные ситуации на работе и в личной жизни.

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Такое положение двух Солнц (оно называется оппозиция) создает конфликт между разными сферами в жизни. Поэтому важно следить за внутренним балансом.

Если эмоциональный фон нестабилен, то и конфликт может проживаться очень остро, отметила астролог.