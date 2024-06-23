Эти три знака зодиака 23 июня смогут поймать удачу за хвост: судьба им улыбнется

В воскресенье, 23 июня, Вселенная будет благосклонна к трем знакам зодиака. Их в беседе с Teleprogramma.pro назвала астролог Марина Шумкина.

Согласно ее прогнозу, 23 июня есть шанс поймать удачу за хвост у представителей знаков Рака, Весов и Овнов.

Это знаки кардинального креста в астрологии (относящиеся к одной группе), поэтому им в воскресенье удача может улыбнуться.

А вот кому нужно быть в этот день особенно осторожным, так это Козерогам.

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Солнце в их натальной карте 23 июня находится как раз напротив транзитного солнца, тем самым создавая напряжение в жизни и конфликтные ситуации, предупредила астролог.