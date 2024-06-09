Любимец фортуны: за каким знаком зодиака удача будет следовать по пятам с 9 июня

Галина Янко назвала 9 июня счастливым днем для одного из знаков.

Козероги

Данную дату можно с чистой совестью назвать счастливым днем Козерогов, потому что удача будет следовать за ними по пятам. Несмотря на то что вы планировали отдохнуть, сегодня лучше всего взяться за самые сложные проекты, потому что отдача будет невероятно высокой.

Единственным отрицательным моментом для преуспевающих Козерогов может стать общение с представителями знаков Тельца и Рыб, которое имеет шансы вылиться в конфликт на фоне сложной космической конфигурации.