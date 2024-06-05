Что астрологи запретили делать 6 июня: состояние ужасное, лучше затихните

6 июня — это первый день растущей Луны, рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик .

Астролог предупредила, что в четверг люди могут стать неожиданно плаксивыми и эмоциональными, станут поддаваться сентиментальным настроениям и грусти.

Вместе с тем уже вечером, после 17:46, энергии изменятся, а вместе с ними и наши эмоции. Многих потянет в салон красоты сотворить с собой «что-нибудь эдакое». Захочется запланировать свое будущее.

Но кардинально менять жизнь в этот день точно не надо, не стоит также начинать никаких важных дел. Астролог рекомендовала дождаться, когда Луна чуть подрастет.