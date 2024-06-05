Тот, кто наденет белое 5 июня – увидит удачу: особенное время для «ловли» счастья

5 июня — это 14-й день убывающей Луны, новолуние. У него особенные энергии. Как поведала ведический астролог Анна Дудчик изданию Teleprogramma.pro, среда может принести людям как счастье и удачу, так и беды.

Чтобы энергия дня помогла вам, постарайтесь одеться 5 июня в белое, примерьте изделия из белого жемчуга, держитесь возле воды и много пейте воды, чаще ополаскивайте руки. Благоприятны баня, прогулки у фонтана, купание в море, реке, бассейне.

Не стоит обращать внимание на желание заняться самокритикой и самокопанием. 5 июня важно понимать, что это лишь влияние планет, это не ваше внутреннее состояние. Постарайтесь отвлечься от депрессивных настроений и ни в коем случае не начинайте ничего кардинально нового. Для этого будет более благоприятный час.