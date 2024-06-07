Испытание на прочность: какие знаки зодиака должны экономить, а кому, наоборот, можно позволить себе излишки с 7 июня

Галина Янко назвала 7 июня сложным днем в финансовом плане.

Тельцы

Вам окажется сложнее всего. Вас так и будет подмывать открыть кошелек и потратить все деньги на сиюминутные капризы. Если не хотите раскаяться в своей слабости чуть позже, установите лимит расходов заранее и ни в коем случае не превышайте его, тем более сегодня может случиться ситуация, требующая непредвиденных расходов.

Рыбы

У вас в карманах, наоборот, обнаружатся лишние деньги, которые вы с удовольствием потратите на реализацию давних желаний, в чем вас поддержат сами звезды.