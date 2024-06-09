Рыбы будут биться в истерике, Близнецам нужно выспаться, а Львам нельзя тратить деньги: астропрогноз на 9 июня

Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что ждет Тельцов, Львов, Скорпионов, Рыб и Близнецов в воскресенье, 9 июня.

Тельцы

Представители этого знака зодиака будут нервничать, переживать и пытаться все успеть, в том числе и отдохнуть.

Скорпионы

В воскресенье у них будет суматошный день. Появится желание быстро сделать все дела, чтобы не оставлять их на следующую неделю. Высока вероятность эмоциональной нестабильности.

Рыбы

У них будет настоящая истерика. Возможно расставание с родным или любимым человеком.

Близнецы

Захотят сделать день максимально полезным. Успеют позаниматься в тренажерном зале, убраться дома и отдохнуть. Однако не стоит пытаться сделать 33 дела сразу. Лучше расслабиться и выспаться. Силы очень понадобятся перед началом следующей недели.

Львы

Неудачный день для покупок. Высокий риск купить дорогую вещь, которая не будет работать. Поэтому на воскресенье не стоит планировать шопинг.