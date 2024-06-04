4 июня мужчин просят потерпеть: женщины будут словно с цепи сорвавшимися — астропрогноз

Не стоит сердиться на дам 4 июня, на них просто плохо влияет космос. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Не стоит обижаться на слабый пол, так повлияют на него планеты.

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила через сайт Teleprogramma.pro людей о надвигающемся непростом дне 4 июня. 

В атмосфере будет очень много энергии. И если не суметь ее направить в дела и достижение целей, конфликтов и выяснений отношений фактически не избежать.

Особенно эмоциональными и гневливыми 4 июня будут женщины, поэтому астролог Анна Дудчик просит отнестись сильную половину человечества к этому аспекту максимально снисходительно. Все-таки женщины будут действовать не столько по собственному желанию, сколько из-за влияния планет. Им самим во вторник будет очень непросто.

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