Почему с 11 по 20 июня людям надо быть осторожными: забудьте про поездки и денежные дела — астролог Бельская

Читателям Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская рассказала об особенностях второй декады июня. Это не самый благоприятный период для многих дел. Поэтому важно проявлять осторожность во всем, это поможет избежать неприятностей.

С 11 по 20 июня не стоит заключать важные сделки, планировать на это время длительные путешествия и поездки, вести переговоры, решать финансовые вопросы.

Очень велика вероятность того, что вы столкнетесь с трудностями в делах, кто-то обманет вас, обхитрит, направит не на тот путь, по которому стоит следовать.

Отложите решение серьезных вопросов на третью декаду июня. В этот период звезды будут более благоприятны.