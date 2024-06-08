Почему с 11 по 20 июня людям надо быть осторожными: забудьте про поездки и денежные дела — астролог Бельская

Читателям Teleprogramma.pro астролог
С 11 по 20 июня не стоит заключать важные сделки, планировать на это время длительные путешествия и поездки, вести переговоры, решать финансовые вопросы.
Очень велика вероятность того, что вы столкнетесь с трудностями в делах, кто-то обманет вас, обхитрит, направит не на тот путь, по которому стоит следовать.
Отложите решение серьезных вопросов на третью декаду июня. В этот период звезды будут более благоприятны.
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Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставила Ю. Бельская