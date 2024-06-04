Почему эта пятница — самое время начать лечение: астролог рассказала об особенностях лунной недели с 3 по 9 июня

Наступила первая рабочая неделя лета, и теперь мы все ломаем голову, как совмещать будничную рутину с прелестями самого лучшего времени года. Планов, как водится, громадье: кто-то покидает город в сторону дачи, другие пакуют чемоданы на море, а третьи — предвкушают крупные покупки и значимые события.

Вот только человек предполагает, а Луна располагает. И про неделю с 3 по 9 июня не лишним будет знать, что она благоволит как завершению процессов, так и планированию с начинаниями. Важно только не ошибиться с днем, чтобы ненароком не усложнить себе жизнь там, где это совсем без надобности.

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла Teleprogramme.pro важные особенности наступившего периода с точки зрения лунного цикла, учитывая которые, можно срезонировать в гармонии с высшими силами и избежать ненужных расстройств.

3 июня, понедельник

Символ дня: «лошадь».

Слоган дня: «Быстрое исцеление».

Благоприятно: начало путешествия, покупка транспортных средств, начало лечения или здорового образа жизни, целительская деятельность, начало обучения, изготовление украшений, ремонт любого рода, омолаживающие процедуры, покупка или продажи, посев.

Не благоприятно: брак.