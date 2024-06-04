Почему эта пятница — самое время начать лечение: астролог рассказала об особенностях лунной недели с 3 по 9 июня

Наступила первая рабочая неделя лета, и теперь мы все ломаем голову, как совмещать будничную рутину с прелестями самого лучшего времени года. Планов, как водится, громадье: кто-то покидает город в сторону дачи, другие пакуют чемоданы на море, а третьи — предвкушают крупные покупки и значимые события.
Вот только человек предполагает, а Луна располагает. И про неделю с 3 по 9 июня не лишним будет знать, что она благоволит как завершению процессов, так и планированию с начинаниями. Важно только не ошибиться с днем, чтобы ненароком не усложнить себе жизнь там, где это совсем без надобности.
Ведический астролог
3 июня, понедельник
Символ дня: «лошадь».
Слоган дня: «Быстрое исцеление».
Благоприятно: начало путешествия, покупка транспортных средств, начало лечения или здорового образа жизни, целительская деятельность, начало обучения, изготовление украшений, ремонт любого рода, омолаживающие процедуры, покупка или продажи, посев.
Не благоприятно: брак.
Ведический астролог
4 июня, вторник
Божество дня: Яма (бог смерти).
Слоган дня: «Перерождение».
Благоприятно: союз для рождения ребенка, воинственные действия (разрушение, снос дома, применение силы, работа с ядами и химическими веществами), садоводство, обрезка деревьев, творческая деятельность, завершение дел, соблюдение поста, проведение очистительных процедур.
Неблагоприятная деятельность: начало путешествия, начало проекта (день больше подходит для завершения).
С 19:30 лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, особенно связанных с получением.
5 июня, среда
До 17:30 лунные сутки «Пустые руки» — лучше обойтись без важных дел, особенно связанных с получением.
С 17:30 новолуние (безлуние) такое время больше подходит для завершения дел, подведения итогов и поминания предков.
6 июня, четверг
До 15:40 новолуние (безлуние) — как уже было сказано, время, которое больше подходит для завершения дел, подведения итогов и поминания предков.
С 15:40 первые лунные сутки — прекрасное время для построения планов!
Символ дня: «карета» или «телега, наполненная урожаем».
Время больше подходит для построения планов, но можно и начинать: сельское хозяйство, длительный проект, торговля и другие финансовые дела, творческий проект, начало строительства, переезд в новый дом, вступление в брак, путешествия на большие расстояния, зачатие, крупные покупки (в том числе драгоценностей), приобретение автомобиля.
В этот день празднуется Шани Джаянти — день рождения Сатурна!
Неделя с 3 по 9 июня благоволит как завершению процессов, так и планированию с начинаниями. Автор изображения: Андрей Ярошенко
7 июня, пятница
Лучшее время для различных начинаний с 14:15 (начнутся вторые лунные сутки) и до 17:11 (начнется влияние символа «слеза»).
До 17:11 символ дня: «напиток бессмертия» или «ткач».
Благоприятно: начало лечения, сбор трав, приготовление отваров, покупки или пошив одежды, покупка духов, начало обучения, творчество, смена места жительства, общение, построение планов, торговля.
С 17:11 символ дня: «слеза» или «алмазный инструмент».
Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).
8 июня, суббота
До 17:10 символ дня «слеза» или «алмазный инструмент».
Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).
С 17:10 символ дня: «птица феникс».
Слоган дня: «Повторенье — мать ученья».
Благоприятно: любые повторные действия (не получилось в прошлый раз или регулярные) а также реставрация, путешествия, паломничество, сельскохозяйственная деятельность, творчество, изучение оккультных наук, начало архитектурных работ, духовная деятельность (можно молиться за себя или других), работа с детьми и животными, преподавание, омолаживающие процедуры, лечение, уделить время семье.
9 июня, воскресенье
Успейте все важные дела завершить до 13:15.
Божество дня: Адити (матушка богов).
Символ дня: «птица феникс».
Благоприятно: любые повторные действия (что-то не получилось в прошлый раз или регулярные) а также реставрация, путешествия, паломничество, сельскохозяйственная деятельность, творчество, изучение оккультных наук, начало архитектурных работ, духовная деятельность (можно молиться за себя или других), работа с детьми и животными, преподавание, омолаживающие процедуры, лечение, уделить время семье.
С 13:15 лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, особенно связанных с получением.
Читайте также: