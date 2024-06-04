Почему эта пятница — самое время начать лечение: астролог рассказала об особенностях лунной недели с 3 по 9 июня

Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Звезды раскрыли подробные рекомендации для каждого дня, которые заметно сделают жизнь проще.

Наступила первая рабочая неделя лета, и теперь мы все ломаем голову, как совмещать будничную рутину с прелестями самого лучшего времени года. Планов, как водится, громадье: кто-то покидает город в сторону дачи, другие пакуют чемоданы на море, а третьи — предвкушают крупные покупки и значимые события. 

Вот только человек предполагает, а Луна располагает. И про неделю с 3 по 9 июня не лишним будет знать, что она благоволит как завершению процессов, так и планированию с начинаниями. Важно только не ошибиться с днем, чтобы ненароком не усложнить себе жизнь там, где это совсем без надобности. 

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла Teleprogramme.pro важные особенности наступившего периода с точки зрения лунного цикла, учитывая которые, можно срезонировать в гармонии с высшими силами и избежать ненужных расстройств. 

3 июня, понедельник

Символ дня: «лошадь».

Слоган дня: «Быстрое исцеление».

Благоприятно: начало путешествия, покупка транспортных средств, начало лечения или здорового образа жизни, целительская деятельность, начало обучения, изготовление украшений, ремонт любого рода, омолаживающие процедуры, покупка или продажи, посев.

Не благоприятно: брак.

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла порталу Teleprogramma.pro важные особенности наступившего периода с точки зрения лунного цикла. Автор изображения: Андрей Ярошенко

4 июня, вторник

Божество дня: Яма (бог смерти).

Слоган дня: «Перерождение».

Благоприятно: союз для рождения ребенка, воинственные действия (разрушение, снос дома, применение силы, работа с ядами и химическими веществами), садоводство, обрезка деревьев, творческая деятельность, завершение дел, соблюдение поста, проведение очистительных процедур.

Неблагоприятная деятельность: начало путешествия, начало проекта (день больше подходит для завершения).
С 19:30 лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, особенно связанных с получением.

5 июня, среда

До 17:30 лунные сутки «Пустые руки» — лучше обойтись без важных дел, особенно связанных с получением.

С 17:30 новолуние (безлуние) такое время больше подходит для завершения дел, подведения итогов и поминания предков.

6 июня, четверг

До 15:40 новолуние (безлуние) — как уже было сказано, время, которое больше подходит для завершения дел, подведения итогов и поминания предков.

С 15:40 первые лунные сутки — прекрасное время для построения планов!

Символ дня: «карета» или «телега, наполненная урожаем».

Время больше подходит для построения планов, но можно и начинать: сельское хозяйство, длительный проект, торговля и другие финансовые дела, творческий проект, начало строительства, переезд в новый дом, вступление в брак, путешествия на большие расстояния, зачатие, крупные покупки (в том числе драгоценностей), приобретение автомобиля.

В этот день празднуется Шани Джаянти — день рождения Сатурна!

Неделя с 3 по 9 июня благоволит как завершению процессов, так и планированию с начинаниями. Автор изображения: Андрей Ярошенко

7 июня, пятница

Лучшее время для различных начинаний с 14:15 (начнутся вторые лунные сутки) и до 17:11 (начнется влияние символа «слеза»).

До 17:11 символ дня: «напиток бессмертия» или «ткач».

Благоприятно: начало лечения, сбор трав, приготовление отваров, покупки или пошив одежды, покупка духов, начало обучения, творчество, смена места жительства, общение, построение планов, торговля.

С 17:11 символ дня: «слеза» или «алмазный инструмент».

Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).

8 июня, суббота

До 17:10 символ дня «слеза» или «алмазный инструмент».

Подходящая деятельность: соревнования, начало конфликта, жесткие действия (рубка деревьев, снос, разрушение), отказ от старых вещей и привычек, уединение (медитация).

С 17:10 символ дня: «птица феникс».

Слоган дня: «Повторенье — мать ученья».

Благоприятно: любые повторные действия (не получилось в прошлый раз или регулярные) а также реставрация, путешествия, паломничество, сельскохозяйственная деятельность, творчество, изучение оккультных наук, начало архитектурных работ, духовная деятельность (можно молиться за себя или других), работа с детьми и животными, преподавание, омолаживающие процедуры, лечение, уделить время семье.

9 июня, воскресенье

Успейте все важные дела завершить до 13:15.

Божество дня: Адити (матушка богов).

Символ дня: «птица феникс».

Благоприятно: любые повторные действия (что-то не получилось в прошлый раз или регулярные) а также реставрация, путешествия, паломничество, сельскохозяйственная деятельность, творчество, изучение оккультных наук, начало архитектурных работ, духовная деятельность (можно молиться за себя или других), работа с детьми и животными, преподавание, омолаживающие процедуры, лечение, уделить время семье.

С 13:15 лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, особенно связанных с получением.

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