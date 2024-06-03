Осталось семь дней, чтобы достичь успеха и найти любовь: астропрогноз от Бельской

Астролог Юлия Бельская рассказала читателям Teleprogramma.pro, что их будет ждать в первой декаде июня (с 1-го по 10-е число). Судя по всему, многие в это время успеют обрести свое счастье.

Июнь 2024 года начинается с периода, когда удача будет сопутствовать важным начинаниям, способствуя продвижению в крупных проектах, творческим достижениям и успехам в любви.

Это также прекрасное время для заботы о своем здоровье, открытий новых горизонтов через путешествия и обогащения собственных знаний.

«Но по мере приближения к концу первой декады месяца начнется период повышенного стресса и испытаний. Вероятны задержки, возникновение конфликтных ситуаций, ошибки и усиление конкуренции», — предостерегла астролог.