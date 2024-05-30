Звезды укажут путь к богатству: эти два знака зодиака получат большие деньги 30 и 31 мая

Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что у двух знаков зодиака есть большой шанс получить хороший доход в последние два дня мая. Заметно улучшить свое финансовое положение в четверг, 30 мая, смогут Водолеи и Скорпионы.

«Если они не будут сидеть сложа руки, а начнут какую-то активность, даже по работе, то это принесет свои плоды. Они получат хорошие деньги», — заявила Анна Савельева.

По ее словам, удача будет сопутствовать представителям указанных знаков зодиака также в пятницу, 31 мая.

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