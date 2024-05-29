Что нельзя делать 30 мая, чтобы не потерять удачу: никому не верьте и не выпивайте

30 мая постарайтесь провести в общении с друзьями. Автор изображения: Андрей Ярошенко

Астролог Анна Дудчик составила прогноз специально для наших читателей.

30 мая будут царить хаотичные энергии, которые могут сильно подпортить жизнь некоторым людям, поведала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro.

Чтобы этого не произошло, не планируйте в этот день заниматься какими-то важными делами, путаница в них фактически неизбежна. Исход ваших поступков может выйти совершенно непредсказуемым.

К тому же люди будут чувствовать путаницу в сознании, и если добавить к этому чуточку алкоголя, то можно натворить дел. Поэтому горячительные напитки в четверг практически под запретом!

Не верьте людям на слово, не слушайте их обещаний и сами никому ничего не обещайте — это бесполезно. Сдержать данное слово будет потом очень сложно.

А вот путешествовать, обучаться, общаться с друзьями и наставниками, заниматься предпринимательством 30 мая рекомендуется!

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Ориентируйтесь на предсказание астролога, чтобы день прошел успешно. Автор изображения: Андрей Ярошенко

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