Что нельзя делать 30 мая, чтобы не потерять удачу: никому не верьте и не выпивайте

30 мая будут царить хаотичные энергии, которые могут сильно подпортить жизнь некоторым людям, поведала ведический астролог Анна Дудчик сайту Teleprogramma.pro.

Чтобы этого не произошло, не планируйте в этот день заниматься какими-то важными делами, путаница в них фактически неизбежна. Исход ваших поступков может выйти совершенно непредсказуемым.

К тому же люди будут чувствовать путаницу в сознании, и если добавить к этому чуточку алкоголя, то можно натворить дел. Поэтому горячительные напитки в четверг практически под запретом!

Не верьте людям на слово, не слушайте их обещаний и сами никому ничего не обещайте — это бесполезно. Сдержать данное слово будет потом очень сложно.

А вот путешествовать, обучаться, общаться с друзьями и наставниками, заниматься предпринимательством 30 мая рекомендуется!