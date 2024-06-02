Кошелек на замок! Каким знакам лучше воздержаться от трат и сделок со 2 июня

Фото: freepik.com

Таролог Галина Янко представила прогноз на воскресенье.

Таролог Галина Янко назвала 2 июня неблагоприятным днем в финансовой сфере.

Близнецы

Будьте осторожны с соблазнами — поспешные решения могут обернуться разочарованиями. Прежде чем нажать на кнопку «купить» или расплатиться, прочитайте отзывы и подумайте дважды, действительно ли вам нужна эта вещь? 

Девы

Вам стоит быть разборчивее в тратах: инвестиции и покупки могут не оправдать ожиданий. Лучше направьте свою энергию в творческое русло — займитесь чем-то, что приносит удовольствие и развивает ваши художественные способности. 

Козероги

Желание отправиться на шопинг-терапию может быть сильным, но звезды советуют сначала разобраться в причинах вашего настроения. Если чувствуете потребность в общении, поговорите с другом или членом семьи — они помогут вам найти утешение и поддержку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также