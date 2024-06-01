Будьте здоровы! Какие знаки могут серьезно заболеть с 1 июня

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Таролог Галина Янко представила прогноз на субботу.

Таролог Галина Янко назвала 1 июня неблагоприятным днем в сфере здоровья.

Львы

Уделите особое внимание своему самочувствию, так как ваша иммунная система сейчас ослаблена. Постарайтесь восстановить силы, избегая нездоровой пищи и уличных перекусов. Пейте больше воды, добавьте в рацион фрукты и овощи, занимайтесь спортом и совершайте прогулки на свежем воздухе. 

Весы

Сегодня вы можете почувствовать первые признаки болезни, что вызовет у вас беспокойство и стресс. Не паникуйте и обратитесь к квалифицированному врачу, чтобы получить профессиональную помощь и рекомендации. 

Стрельцы

Сегодня сосредоточьтесь на поиске причин своих физических недомоганий. Безрецептурные препараты лишь временно облегчат симптомы, но не решат проблему. Обратитесь к специалисту, чтобы выявить источник болезни и предотвратить ее повторение.

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