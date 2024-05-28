Что нельзя делать 28 мая Рыбам, Близнецам и Девам, чтобы не потерять все деньги

Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro назвала три знака зодиака, которые могут лишиться денег 28 мая. Это Близнецы, Девы и Рыбы.

«Рыбы находятся в таком неудачном положении, что любое принятое решение о какой-то дорогостоящей покупке или сотрудничестве в финансовом плане будет способствовать потере денег. Они как бы уходят в никуда», — заявила эксперт.

Кроме того, по ее словам, Рыбам надо проявить осторожность, есть риск быть обманутыми. Представители этого знака могут потерять большую сумму, поверив кому-то, например, купив обучающий курс по зарабатыванию денег. Однако никакой прибыли это не принесет.

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