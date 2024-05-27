Извержение вулкана, отмена пандемии и необычайно крупная находка: что еще произошло в День Пахома Бокогрея в разные годы

28 мая по православному календарю отмечается День Пахомия Великого. Этот день также известен как Пахом Теплый или Пахом Бокогрей, что связано с тем, что в это время обычно устанавливается теплая летняя погода, начинается пора цветения и пробуждения природы.

Солнце становится более ярким и теплым, а воздух наполняется ароматами цветов и трав. Согласно народным приметам, с этого дня уже не следует ожидать возвращения холодов и можно смело готовиться к лету.

В этот период многие люди отправляются на дачу, чтобы насладиться свежим воздухом и заняться садовыми делами. В городах также становится более жизнерадостно и весело, люди проводят больше времени на улицах, отдыхают в парках и наслаждаются теплой погодой. Многие начинают планировать отпуск, выбирая места для путешествий и подбирая летний гардероб.

Дню Пахомия Великого соответствует ряд примет и правил, которые передаются из поколения в поколение. В этот день нужно обязательно сделать уборку в доме и на участке, чтобы привлечь в жизнь чистоту и благополучие.

Также в этот день нельзя брать в руки чужие деньги, чтобы не привлечь финансовые неудачи. В народе говорят, что в День Пахомия Великого лучше держать деньги при себе и не давать их в долг.

28 мая в истории России и мира произошло много знаменательных событий. Давайте вспомним некоторые из них.

Извержение вулкана

В 2023 году на Камчатке вулкан Шивелуч, известный своими мощными извержениями, вновь продемонстрировал свою силу. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тысяч метров над уровнем моря, что вызвало некоторое беспокойство у жителей региона и привело к введению оранжевого кода опасности для авиации. Это событие еще раз напомнило о мощи природы и ее непредсказуемости.