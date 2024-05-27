Извержение вулкана, отмена пандемии и необычайно крупная находка: что еще произошло в День Пахома Бокогрея в разные годы

28 мая по православному календарю отмечается День Пахомия Великого. Этот день также известен как Пахом Теплый или Пахом Бокогрей, что связано с тем, что в это время обычно устанавливается теплая летняя погода, начинается пора цветения и пробуждения природы.
Солнце становится более ярким и теплым, а воздух наполняется ароматами цветов и трав. Согласно народным приметам, с этого дня уже не следует ожидать возвращения холодов и можно смело готовиться к лету.
В этот период многие люди отправляются на дачу, чтобы насладиться свежим воздухом и заняться садовыми делами. В городах также становится более жизнерадостно и весело, люди проводят больше времени на улицах, отдыхают в парках и наслаждаются теплой погодой. Многие начинают планировать отпуск, выбирая места для путешествий и подбирая летний гардероб.
Дню Пахомия Великого соответствует ряд примет и правил, которые передаются из поколения в поколение. В этот день нужно обязательно сделать уборку в доме и на участке, чтобы привлечь в жизнь чистоту и благополучие.
Также в этот день нельзя брать в руки чужие деньги, чтобы не привлечь финансовые неудачи. В народе говорят, что в День Пахомия Великого лучше держать деньги при себе и не давать их в долг.
28 мая в истории России и мира произошло много знаменательных событий. Давайте вспомним некоторые из них.
Извержение вулкана
В 2023 году на Камчатке вулкан Шивелуч, известный своими мощными извержениями, вновь продемонстрировал свою силу. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тысяч метров над уровнем моря, что вызвало некоторое беспокойство у жителей региона и привело к введению оранжевого кода опасности для авиации. Это событие еще раз напомнило о мощи природы и ее непредсказуемости.
После извержения вулкана Шивелуч все вокруг покрыто пеплом. Фото: Global Look Press
В 2022 году Камчатка снова стала центром внимания из-за извержения вулкана Безымянный. Этот вулкан, известный своей непредсказуемостью, выбросил пепел на необычайную высоту — 15 км над уровнем моря. Ему был присвоен высший — красный — цветовой код опасности для авиации, что свидетельствует о серьезной угрозе для авиаперелетов. Извержение Безымянного стало еще одним напоминанием о том, что природа может быть как прекрасной, так и опасной.
Награды и признания
28 мая 2022 года на Каннском кинофестивале — одном из самых престижных событий в мире кино — золотую пальмовую ветвь получил шведский режиссер Рубен Эстлунд за картину «Треугольник печали». Эта награда стала признанием его таланта и подтверждением успеха фильма, который сразу же привлек внимание кинокритиков и зрителей по всему миру.
Небывалая находка
В 2019 году на Урале была сделана уникальная находка: на Малышевском месторождении шахтеры АО «Мариинский прииск» добыли изумруд весом 1,6 кг. Этот камень стал самым крупным за 30 лет и был оценен в 32 млн рублей. Это событие привлекло внимание всех любителей драгоценных камней и стало настоящим сенсационным открытием. О нем писали все российские и международные СМИ, а камень стали называть «Уральским гигантом».
На Урале нашли очень крупный изумруд. Фото: Global Look Press
Отмена ограничений
В 2020 году РЖД отменило «коронавирусную» рассадку пассажиров, которая вводилась в период пандемии. В то время между пассажирами должно было быть расстояние не менее метра, что вызывало неудобства и ограничивало количество мест в поездах. Это решение стало знаком того, что ситуация с пандемией становится менее острой.
В 2020 году в Подмосковье после долгого карантина наконец открыли парки, магазины стройматериалов и МФЦ. Это стало приятной новостью для жителей региона, которые с нетерпением ждали возможности насладиться прогулками на свежем воздухе и заняться домашними делами.
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