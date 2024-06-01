Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня для всех знаков зодиака

Говорят, что шила в мешке не утаишь. Для этой недели – самое справедливое выражение. Будут открываться тайны и секреты, станет заметным и понятным то, что прежде было скрыто.

Это удачный период для новых дел и проектов, особенно тех, что долго откладывались. Самое время приниматься за их реализацию.

Teleprogramma.pro расскажет, какие еще события ждут каждый из знаков зодиака. Гороскоп представила астролог Евгения Ан.

Близнецы

На этой неделе нужно по максимуму спланировать предстоящие дела на месяц, потому что скоро все закрутится на большой скорости, и тогда обдумывать уже будет некогда.

Любовь

Это время, не подходящее для легких романов, сейчас пора серьезных отношений. Подумайте, как обновить отношения к общему с вашей половинкой удовольствию.

Финансы

Очень захочется сорить деньгами, но от импульсивных покупок стоит воздержаться. Сейчас нужно не тратить, а зарабатывать.

Здоровье

Травмоопасный и аварийный период. Будьте осторожны и поменьше ездите за рулем. Делайте все, чтобы снизить риск травмы.

Овен

Поспешишь – людей насмешишь. Овнам на этой неделе не следует торопиться. Прежде чем принять решение, все спокойно взвесьте и обдумайте. Свои гениальные идеи запишите и дайте им «отлежаться», чтобы подойти к их реализации с холодной и ясной головой. А самое главное – ни с кем не ссорьтесь.

Телец

У Тельцов период ударного труда. Если сейчас вы будете лениться и откладывать дела на потом, это «потом» настанет внезапно, и вы перестанете что-либо успевать, хотя и будете крутиться как белка в колесе. Выкладывайтесь по максимуму, и тогда впереди вас ждут успешные недели.

Рак

С одной стороны, хорошо бы Ракам спланировать и «устаканить» свою жизнь. С другой – события будут происходить стремительно, часто сводя все ваши планы на нет. Прислушивайтесь к себе и своему внутреннему голосу, это поможет вам быстро сориентироваться в меняющихся условиях.

Лев

Вы снова окажетесь в центре внимания, будете красноречивы и убедительны. Это хорошее время для заключения сделок и договоренностей, создания партнерств и союзов. Вы сможете привлечь на свою сторону нужных людей. Не стесняйтесь пользоваться этим даром.

Дева

Девы порой не против посидеть дома и никуда не ходить. Однако у этого лета на вас другие планы: важные мероприятия, культурные и светские выходы, а порой и просто веселые вечеринки. Не сопротивляйтесь, это отличная возможность познакомиться с полезными людьми, а свободные Девы могут даже встретить свою любовь.

Весы

Весам захочется отдыхать и веселиться, но не тут-то было. Работы будет хоть отбавляй, и вся она нужная, важная и срочная, так что рукой на нее махнуть не получится. Главное для вас предупреждение: не ругаетесь и не конфликтуйте почем зря, а еще не берите на себя чужие задачи, вам и своих хватает.

Скорпион

Скорпионам нужно подумать о себе, своих интересах, стремлениях и желаниях. На этой неделе все возмущения и порицания окружающих можно со спокойной душой пропустить мимо ушей. Никто лучше вас не знает, как вам жить. Так что тактично отодвиньте скандалистов в сторону и занимайтесь своими делами.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе вялые, рассеянные и чересчур расслабленные. У вас возникнет соблазн переложить все свои дела на других людей, а поскольку вы окружены соратниками и единомышленниками, это не составит большого труда. Но все же постарайтесь взять себя в руки – не такие уж вы и «немощные», у вас все получится и без поддержки со стороны.

Козерог

Козероги могут стать заложниками собственной исполнительности. Очень велик шанс, что вы наберете кучу задач, пообещаете все выполнить в кратчайшие сроки, а потом будете работать сутки напролет, чтобы сдержать слово. Обещания нужно обязательно выполнять, поэтому соразмеряйте силы и не берите больше, чем можете сделать.

Водолей

В Водолеях с какой-то особенной силой воспрянет дух авантюризма. Захочется спонтанно сменить работу, влезть в рискованное дело. Не давайте этим порывам воли – успеха на этом поприще вы не добьетесь, а репутация пострадает, причем не только ваша. Не суетитесь и позвольте течению жизни нести вас вперед.

Рыбы

Рыбы станут стремительными и уверенными. Вы будете быстро реагировать на происходящие события, ум станет невероятно острым, вы многое можете видеть наперед. Пользуйтесь моментом и реализуйте свои мечты и планы – ведь удача тоже на вашей стороне.