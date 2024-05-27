Каким знакам зодиака улыбнется удача 27 мая: что обязательно нужно сделать в понедельник

Понедельник будет удачным днем для многих. Фото: изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Этот ритуал поможет избежать большой проблемы.

Астролог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, для каких знаков зодиака 27 мая станет очень удачным днем. 

Она отметила, что понедельник будет благоприятен для пяти знаков, больше всего повезет Ракам, Близнецам, Тельцам, Козерогам и Водолеям.

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На первом месте «по везению» находятся Раки. Им стоит сделать в этот день талисман, который поможет защититься от потери любимых или дорогостоящих вещей. 

Эксперт посоветовала купить какое-то серебряное изделие и держать его рядом с тем предметом, который вы не хотели бы потерять. 

Это может быть, например, серебряная цепь. Приобретите ее и обмотайте мобильный телефон, рекомендовала Анна Савельева.

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