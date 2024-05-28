Срываем маски: какие знаки зодиака смогут найти ответы на свои вопросы с 28 мая

Таролог Галина Янко назвала 28 мая непростым днем в плане отношений.

Овны

Продолжается борьба за то, чтобы отделить свои потребности от потребностей других. Марс побуждает вас быть немного эгоистичными и делать то, что вам хочется. Необходимо прислушаться к своей интуиции и следовать своему сердцу. Мягкое планетарное влияние призывает вас принять себя и относиться к себе с большой любовью, так как это повысит вашу уверенность в себе.

Львы

Кто-то, кому вы доверяете, ведет свою игру и скрывает от вас некоторые вещи. И все же если вы решите противостоять ему, будьте дипломатичны, поскольку у этого человека есть веская причина действовать так.

Рыбы

Ответ на терзающий вас вопрос может показаться очевидным, но на самом деле это не так. Не думайте, что ответ находится прямо перед вами, поскольку для его поиска может потребоваться разгадка и открытый диалог с другими участниками событий. Кроме того, если у вас давно не было возможности сходить на массаж или спа-процедуры, то пришло время побаловать себя.