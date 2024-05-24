27 мая у вас все получится, 1 июня — день кармы: гороскоп на неделю от астролога Анны Дудчик

Неделя с 27 мая по 1 июня отличится высокой активностью. Так что собирайте всю свою энергию для новых подвигов! Возможно, именно в ближайшее время вашим планам суждено будет осуществиться. Человечеству предстоит пережить неплохие несколько дней, в ходе которых многие смогут хорошо заработать, найти себя, свою любовь и осуществить задуманное.

Ведический астролог Анна Дудчик поможет читателям Teleprogramma.pro сориентироваться в особенностях новой недели и расскажет, что ждет все знаки зодиака в эти дни.

27 мая, понедельник

Успешный день для тех, кто хочет проявить себя, реализоваться. Будьте активными, и все сложится самым благоприятным образом. Но сегодня очень важно не впадать в гордыню и сохранять уважение к другим людям. Важные дела астролог советует планировать на время после 14:24.

Хороший день для общения с родителями и детьми, проявления заботы, приготовления пищи, любого творчества, лечения и оздоровления организма.

28 мая, вторник

Успешный день для любых дел и начинаний, во вторник на все будет хватать сил и все будет получаться. Главное — проявлять активность, а поддержка от звезд гарантирована.

Астролог рекомендует обязательно выделить время для спорта. А также прислушиваться к окружающим, внимательно их слушать, поскольку велика вероятность услышать какую-то важную и нужную информацию.

29 мая, среда

Активный день, который лучше всего провести в перемещениях, поездках, встречах. Отличный день для лечения и оздоровления организма, посещения массажиста, косметолога, особенно хорошо делать омолаживающие процедуры. Хороший день для работы с растениями, но не для посадки. Вообще очень хорошо 29 мая находиться на природе, среди зелени.

Энергии может быть слишком много, поэтому Анна Дудчик рекомендует заняться спортом и другими активностями, чтобы она не вылилась в агрессию.

День подходит для предпринимательства, операций с деньгами и недвижимостью.