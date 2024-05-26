Не начинайте важных дел в среду, чтобы все не испортить: астролог рассказала, что принесет лунная неделя с 27 мая по 2 июня

Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко

В лунном календаре есть подробные рекомендации для каждого дня.

Совсем скоро наступит долгожданное лето — пора отпусков, ярких впечатлений и беззаботного отдыха. Мы уже предвкушаем теплые солнечные дни, купание в море, пикники на природе и другие радости летнего сезона.

Многие из нас уже спланировали отпуск, забронировали отели и ждут не дождутся, когда смогут отправиться в путешествие или просто насладиться теплом и солнцем на даче. Но прежде чем окунуться в летнюю безмятежность, нам предстоит пройти через непростую неделю, полную неожиданных поворотов и важных событий. Звезды говорят, что нас ожидают как приятные сюрпризы, так и некоторые испытания, которые потребуют от нас мобилизации сил и внимания.

Поэтому стоит заранее узнать, что нам готовит судьба, чтобы правильно распределить свои силы и избежать возможных трудностей. Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала Teleprogramme.pro, как пройдет следующая лунная неделя и к чему стоит быть готовым.

27 мая, понедельник

До 14:25 — лунные сутки «Пустые руки».

С 14:25 — слоган дня: «Окончательная (полная) победа».

Благоприятная деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента, коронация, посадка деревьев, деятельность, связанная с проявлением авторитета, подписание долгосрочных контрактов, начало длительного обучения, написание книги или научной работы. 

Важно: в целом день можно считать нейтральным, но на этой неделе 27 и 28 мая — лучшие дни для начинаний.

Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко

28 мая, вторник

Слоган дня: «Слушание».

Символы дня: «Ухо» или «Три следа».

Благоприятная деятельность: начало новых деловых проектов, распространение информации, реклама, чтение и письмо, прослушивание и изучение информации, начало обучения, советы, консультации, посещение психолога или астролога, покупка недвижимости, дипломатия, путешествия, покупки, приобретение автомобилей, садоводство.

Важно: до 12:55 время более благоприятно для начинаний.

29 мая, среда

Символ дня: «Барабан».

Слоганы дня: «Богатый» или «Очень известный».

Важно: однако в сочетании этих символов со средой возникает неблагоприятная астрологическая йога «Сожжения». 

Не начинайте важных дел в этот день, особенно связанных с публичными выступлениями, вступлением в должность и финансовыми операциями.

30 мая, четверг

Важно: сочетание четверга и 23-х лунных суток формирует неблагоприятную астрологическую йогу. Не начинайте важных дел, лучше займитесь рутиной.

Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко

31 мая, пятница

Важно: символ дня «Стул без ножки» и лунные сутки «Пустые руки» — неблагоприятное сочетание. Не начинайте важных дел, особенно связанных с получением чего-либо. День совершенно не подходит для начала важных дел.

1 июня, суббота

Символы дня: «Две головы», «Близнецы», «Водный дракон».

Благоприятная деятельность: коллективная деятельность, начало лечения, закладка фундамента, покупка жилья, бракосочетание, образование, зачатие, финансовые операции, искусство, переезд в новый дом.

Неблагоприятная деятельность: принятие решений (будет сложно решиться), брать или давать деньги в долг.

Важно: однако сочетание 25-х лунных суток с субботой дает негативный результат. В целом день можно считать нейтральным для начинаний.

2 июня, воскресенье

Символ дня: «Две рыбы».

Благоприятные действия: начало путешествия, обучения, регрессии, например сеанса «Процесс вечности», регистрация чего-либо, подписание договоров, бракосочетание. Подойдет все, что связано с ритмом: групповые действия, творчество, садоводство, начало лечения, например СПА-процедуры, изучение оккультных наук, кулинария, приобретение домашних животных, усыновление ребенка, закладка фундамента.

Важно: однако сочетание 26-х лунных суток и воскресенья создает зловредную Мритью-Нанда-йогу («смерть гармонии»). В целом день можно считать нейтральным для различных начинаний.

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