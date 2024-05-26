Не начинайте важных дел в среду, чтобы все не испортить: астролог рассказала, что принесет лунная неделя с 27 мая по 2 июня

Совсем скоро наступит долгожданное лето — пора отпусков, ярких впечатлений и беззаботного отдыха. Мы уже предвкушаем теплые солнечные дни, купание в море, пикники на природе и другие радости летнего сезона.
Многие из нас уже спланировали отпуск, забронировали отели и ждут не дождутся, когда смогут отправиться в путешествие или просто насладиться теплом и солнцем на даче. Но прежде чем окунуться в летнюю безмятежность, нам предстоит пройти через непростую неделю, полную неожиданных поворотов и важных событий. Звезды говорят, что нас ожидают как приятные сюрпризы, так и некоторые испытания, которые потребуют от нас мобилизации сил и внимания.
Поэтому стоит заранее узнать, что нам готовит судьба, чтобы правильно распределить свои силы и избежать возможных трудностей. Ведический астролог
27 мая, понедельник
До 14:25 — лунные сутки «Пустые руки».
С 14:25 — слоган дня: «Окончательная (полная) победа».
Благоприятная деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента, коронация, посадка деревьев, деятельность, связанная с проявлением авторитета, подписание долгосрочных контрактов, начало длительного обучения, написание книги или научной работы.
Важно: в целом день можно считать нейтральным, но на этой неделе 27 и 28 мая — лучшие дни для начинаний.
Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко
28 мая, вторник
Слоган дня: «Слушание».
Символы дня: «Ухо» или «Три следа».
Благоприятная деятельность: начало новых деловых проектов, распространение информации, реклама, чтение и письмо, прослушивание и изучение информации, начало обучения, советы, консультации, посещение психолога или астролога, покупка недвижимости, дипломатия, путешествия, покупки, приобретение автомобилей, садоводство.
Важно: до 12:55 время более благоприятно для начинаний.
29 мая, среда
Символ дня: «Барабан».
Слоганы дня: «Богатый» или «Очень известный».
Важно: однако в сочетании этих символов со средой возникает неблагоприятная астрологическая йога «Сожжения».
Не начинайте важных дел в этот день, особенно связанных с публичными выступлениями, вступлением в должность и финансовыми операциями.
30 мая, четверг
Важно: сочетание четверга и 23-х лунных суток формирует неблагоприятную астрологическую йогу. Не начинайте важных дел, лучше займитесь рутиной.
Лунный гороскоп. Автор изображения: Андрей Ярошенко
31 мая, пятница
Важно: символ дня «Стул без ножки» и лунные сутки «Пустые руки» — неблагоприятное сочетание. Не начинайте важных дел, особенно связанных с получением чего-либо. День совершенно не подходит для начала важных дел.
1 июня, суббота
Символы дня: «Две головы», «Близнецы», «Водный дракон».
Благоприятная деятельность: коллективная деятельность, начало лечения, закладка фундамента, покупка жилья, бракосочетание, образование, зачатие, финансовые операции, искусство, переезд в новый дом.
Неблагоприятная деятельность: принятие решений (будет сложно решиться), брать или давать деньги в долг.
Важно: однако сочетание 25-х лунных суток с субботой дает негативный результат. В целом день можно считать нейтральным для начинаний.
2 июня, воскресенье
Символ дня: «Две рыбы».
Благоприятные действия: начало путешествия, обучения, регрессии, например сеанса «Процесс вечности», регистрация чего-либо, подписание договоров, бракосочетание. Подойдет все, что связано с ритмом: групповые действия, творчество, садоводство, начало лечения, например СПА-процедуры, изучение оккультных наук, кулинария, приобретение домашних животных, усыновление ребенка, закладка фундамента.
Важно: однако сочетание 26-х лунных суток и воскресенья создает зловредную Мритью-Нанда-йогу («смерть гармонии»). В целом день можно считать нейтральным для различных начинаний.
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