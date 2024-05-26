Не начинайте важных дел в среду, чтобы все не испортить: астролог рассказала, что принесет лунная неделя с 27 мая по 2 июня

Совсем скоро наступит долгожданное лето — пора отпусков, ярких впечатлений и беззаботного отдыха. Мы уже предвкушаем теплые солнечные дни, купание в море, пикники на природе и другие радости летнего сезона.

Многие из нас уже спланировали отпуск, забронировали отели и ждут не дождутся, когда смогут отправиться в путешествие или просто насладиться теплом и солнцем на даче. Но прежде чем окунуться в летнюю безмятежность, нам предстоит пройти через непростую неделю, полную неожиданных поворотов и важных событий. Звезды говорят, что нас ожидают как приятные сюрпризы, так и некоторые испытания, которые потребуют от нас мобилизации сил и внимания.

Поэтому стоит заранее узнать, что нам готовит судьба, чтобы правильно распределить свои силы и избежать возможных трудностей. Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала Teleprogramme.pro, как пройдет следующая лунная неделя и к чему стоит быть готовым.

27 мая, понедельник

До 14:25 — лунные сутки «Пустые руки».

С 14:25 — слоган дня: «Окончательная (полная) победа».

Благоприятная деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента, коронация, посадка деревьев, деятельность, связанная с проявлением авторитета, подписание долгосрочных контрактов, начало длительного обучения, написание книги или научной работы.

Важно: в целом день можно считать нейтральным, но на этой неделе 27 и 28 мая — лучшие дни для начинаний.