Судьбоносный день 24 мая: наполнен счастьем, приведет к добру

Астропсихолог Екатерина Морозова рассказала Teleprogramma.pro о судьбоносном дне 24 мая 2024 года. Она подчеркнула, что в это время люди ощутят на себе гармоничность сразу двух планет, Нептуна и Юпитера, которая выльется во вдохновение и принесет счастье.

Данные планеты имеют близкую связь, дарят гармоничный аспект, который усилит все самые лучшие качества.

Особенно заметно данный аспект на себе почувствуют люди из творческой и интеллектуальной среды. Это могут быть писатели, преподаватели или студенты, исследователи или изобретатели, то есть те личности, которые постоянно находятся в поисках чего-то нового.

24 мая одарит многих четким осознанием смысла собственного бытия. Многие люди смогут осуществить давнюю мечту, до которой не могли дотянуться длительное время.

Радость и ощущение счастья ощутят на себе почти все, особенно те, кто готовы к переменам в своей жизни. И они обязательно наступят, если понимать их цель и важность не только для себя, но и для окружающих.