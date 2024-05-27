Верьте в себя: какие знаки смогут оказаться в центре внимания с 27 мая

Таролог Галина Янко назвала 27 мая удачным днем.

Близнецы

Как бы вы ни старались понять кого-то или что-то, искомые знания могут остаться за пределами вашего поля зрения. Вместо того чтобы решать проблему логически, позвольте своей интуиции подсказать вам путь. В социальной сфере присутствие Венеры может стать призывом к общению с теми, о ком вы давно не слышали. Если вам нужно продать какую-то идею, сегодня вы будете очень убедительны.

Весы

Венера переходит в вашу денежную зону, вы можете захотеть продать ненужные вам вещи и заменить их более полезными для вас. Под этим восхитительным влиянием ваши способности к покупке и продаже могут улучшиться, хотя вам будет приятно и побаловать себя. Если друг побуждает вас приобрести абонемент или билеты в поездку, не спешите соглашаться, сначала узнайте все подробности.

Водолеи

Приготовьтесь оказаться в центре внимание. Планетарное влияние придаст вам уверенности в себе и вдохновит вас обновить свой образ, добавив несколько модных деталей. Вы обнаружите, что стали более чутки к собственным эмоциями, что побудит вас поделиться ими так, чтобы другие могли разделить их.