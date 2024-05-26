Есть контакт: каким знакам удастся разрешить старые конфликты с 26 мая

Фото: freepik.com

Таролог Галина Янко представила прогноз на воскресенье.

Таролог Галина Янко назвала 26 мая отличным днем для укрепления отношений.

Тельцы

Не упустите возможности, которые принесет этот день. Он идеально подходит для разрешения конфликтов и поиска компромиссов. Под влиянием целительных планет вы почувствуете, как легче станет выражать свои чувства. Диалог — ключ к разрешению любых недоразумений. Для заключения выгодных сделок и успешных переговоров тоже наступило благоприятное время. 

Девы

Обратите внимание, сегодняшний разговор может стать отправной точкой для более тесного сотрудничества. Понимание точки зрения вашего собеседника поможет избежать многих неприятностей и сделает развитие событий более гладким. 

Козероги

Луна благоприятно влияет на разрешение любых проблем, так что, возможно, вы поймете, что важнее отпустить что-то, чем упорно держаться за это. Если в ваших отношениях что-то не в порядке, не стоит оставлять все как есть. Вам нужно действовать. Будьте посредником в конфликтах, и вы справитесь с этой ролью блестяще!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также