Есть контакт: каким знакам удастся разрешить старые конфликты с 26 мая

Таролог Галина Янко назвала 26 мая отличным днем для укрепления отношений.

Тельцы

Не упустите возможности, которые принесет этот день. Он идеально подходит для разрешения конфликтов и поиска компромиссов. Под влиянием целительных планет вы почувствуете, как легче станет выражать свои чувства. Диалог — ключ к разрешению любых недоразумений. Для заключения выгодных сделок и успешных переговоров тоже наступило благоприятное время.

Девы

Обратите внимание, сегодняшний разговор может стать отправной точкой для более тесного сотрудничества. Понимание точки зрения вашего собеседника поможет избежать многих неприятностей и сделает развитие событий более гладким.

Козероги

Луна благоприятно влияет на разрешение любых проблем, так что, возможно, вы поймете, что важнее отпустить что-то, чем упорно держаться за это. Если в ваших отношениях что-то не в порядке, не стоит оставлять все как есть. Вам нужно действовать. Будьте посредником в конфликтах, и вы справитесь с этой ролью блестяще!