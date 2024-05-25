Пора на диету: у этих знаков могут начаться серьезные проблемы со здоровьем с 25 мая

Таролог
Львы
Вам настоятельно рекомендуется обратить внимание на духовное состояние. Практика медитации и йоги поможет вам укрепить душевные силы. Постарайтесь также найти время для релакса и развлечений. Это поможет вам восстановить эмоциональное равновесие и ясность мышления.
Козероги
Стоит избегать слишком острой, жирной или слишком сладкой пищи. Пейте больше воды и меньше ешьте, тогда, скорее всего, день пройдет без проблем. Важно дать вашему желудку отдохнуть.
Рыбы
Сегодняшний день может принести небольшие, но ощутимые проблемы со здоровьем. Остерегайтесь проблем с пищеварением и будьте особенно внимательны к своему рациону. Предпочитайте простые блюда и пейте много воды.
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