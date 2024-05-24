Полная перезагрузка: какие знаки зодиака начнут жить по-новому с 24 мая

Таролог Галина Янко назвала 24 мая отличным днем для размышлений и самоанализа.

Близнецы

Вы снова находитесь в процессе изменений. События этого дня будут подталкивать вас к тому, чтобы погрузиться в свои внутренние переживания и привести в соответствие внешний мир с вашими убеждениями.

Весы

Последние события сотрясли ваше чувство комфорта и безопасности, но вы смогли справиться с этими изменениями и найти способ двигаться дальше. Сейчас звезды дарят вам необходимую свободу и вознаграждают за вашу стойкость. Вы вновь чувствуете себя в безопасности и восстанавливаете основы своей жизни.

Стрельцы

Ничто в этом мире не так ценно и не требует такой защиты, как ваше душевное спокойствие. События этого дня покажут вам, насколько спокойной может быть жизнь, когда вы научитесь отпускать. Доверьтесь своей интуиции и восстановите связь со своим телом. Это поможет вам достичь равновесия и ясности в мыслях и эмоциях.