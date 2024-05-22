Почему 23 мая люди будут максимально агрессивными: что делать и как с этим бороться

Ведический астролог Анна Дудчик предупредила читателей Teleprogramma.pro о непростом дне 23 мая.

Намечается полнолуние в Скорпионе, которое принесет с собой сложные энергии. Не каждый человек способен с легкостью перенести их влияние. Однако постарайтесь настроиться на то, что это воздействие извне, а не ваши внутренние проблемы, и попытайтесь преодолеть их атаку на мозг.

Астролог заметила, что многих из нас будет беспокоить нестабильное эмоциональное состояние, всплески и спады активности, даже депрессивность. У кого-то возникнет плаксивость, у кого-то эти настроения выльются в агрессию.

Чтобы избежать неприятностей, постарайтесь как можно меньше контактировать с людьми, уединитесь, погрузитесь в рутинные занятия.

Анна Дудчик советовала в этот день слушать музыку и радоваться умиротворению с водными процедурами. Это поможет.